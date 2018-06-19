Получен качественный снимок астероида Бенну

Космический зонд NASA OSIRIS-REx прислал на Землю новые фото Бенну — астероида, который, возможно, в будущем столкнется с Землей. Но вероятность этого события крайне низка.

Фото сделаны с очень близкого расстояния — чуть более полутора километров от поверхности. Это лучший снимок Бенну, уверены астрономы.

Напомним, что OSIRIS-REx — это межпланетная космическая станция, главной целью которой является сбор грунта с астероида Бенну. Сейчас зонд подошел на рекордно близкое расстояние к космическому телу.

Снимки с выдержкой 1/700 секунды были сделаны еще 17 января, но только сейчас они дошли на Землю. На фотографии можно заметить грубую скалистую поверхность, полную валунов и кратеров.

Поверхность астероида оказалась не такой, как мы представляли. Размеры и расположение валунов и пещер тоже оказались неожиданными. Предполагалось, что их всего несколько штук, а на самом деле — сотни, — пояснили ученые.

Также исследования зонда показали, что астероид был когда-то полон воды. Вся поверхность астероида имеет разную отражательную способность, из-за чего ученые пришли к выводу, что породы отличаются друг от друга по составу.

Грубая поверхность астероида указывает на то, что Бенну образовался из обломков других космических тел, свободно сгруппированных вместе.

Фотографии помогут ученым определить место для забора грунта. Миссии продлится минимум до середины 2020 года, чтобы аппарат успел изучить астероид со всех сторон, а также понаблюдать за поверхностными вулканами.

Напомним, что астероид получил свое название в честь птицы Бенну, которая является символом воскрешения Осириса — царя загробного мира в Древнем Египте. Название для астероида было предложено 9-летним мальчиком во время конкурса среди школьников.