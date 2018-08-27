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22 человека, которые умеют делать гениальные селфи

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  • 30 января 2019, 15:39
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Переживая волны любви и ненависти селфи-мода планомерно заполняет все социальные сети и никуда не планирует уходить. Хорошо то, что на смену «губам уточкой» и кадрам «это я в ванной» пришли удивительные, творческие, гениальные фотографии, авторы которых вкладывают в снимок столько души и эмоций, что захватывает дух. Собрали для вас селфи-шедевры со всего мира, глядя на которые можно вдохновиться и создать собственные уникальные кадры.

Какое из этих селфи вы хотели бы повторить?

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