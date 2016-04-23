Мужчина застрелил по ошибке инспектора рыбнадзора

В Ленинградской области охотник-любитель случайно застрелил инспектора рыбнадзора.

38-летний мужчина от огнестрельного ранения скончался на месте.

Несчастный случай произошел во вторник, 29 января, в районе деревни Загубье Волховского района, сообщает портал 47news.

По словам виновника происшествия, 42-летнего Сергея С., друзья отправились в лес на охоту на снегоходах. В какой-то момент они решили разъехаться в поисках дичи.

Ближе к вечеру один из охотников увидел в кустах силуэт и дважды выстрелил, решив в сумерках, что попал в животное. Когда же он подошел ближе, то увидел безжизненное тело своего приятеля.

Виновник испугался случившегося и уехал с места происшествия в поселок Свирица, где живут его родители. Там он рассказал о самоубийстве приятеля, а на следующий день решился вернуться в лес, чтобы забрать труп.

Однако мужчину опередили сотрудники полиции, обнаружившие утром 30 января тело старшего госинспектора Северо-Западного территориального управления Росрыболовства по Ленинградской области.