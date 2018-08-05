Мальчик поразил интернет новым способом надевать пакет на мусорное ведро

На портале Reddit активно обсуждают гифку, в которой мальчик надевает пакет на мусорное ведро необычным способом. Большинство интернет-пользователей сочли лайфхак гениальным и посетовали, что прожили всю жизнь, не применяя его в жизни.

Итак, наверняка большинство из вас надевает пакет так, как парень на этой гифке.

via GIPHY

И, скорее всего, мало кто задумывался, что можно совершать это действие по-другому. Но маленький мальчик из Азии утёр нос всем консерваторам и предложил свой оригинальный способ. Смотрите!

via GIPHY

Удивились? Сотни комментаторов — тоже: «41 год… 41 год я прожил на этом свете, не зная об этом!», «Как же я был слеп!», «Это объясняет, почему Китай впереди нас, ребята», — пишут поражённые реддиторы.

Но, конечно, нашлись и те, которые делали так всю жизнь и молчали: «И это популярный пост на Reddit? Я что, чёрт возьми, гений? Я всегда так делал. Нобелевскую премию мне!»

Самые рациональные нашли в лайфхаке пробел — оказывается, так надевать мусорный пакет может владелец не каждого ведра:

Есть проблема! Такой способ работает, только если у вас мусорное ведро с дырочками. В ином случае воздуху будет некуда выйти и будет сложно протолкнуть пакет внутрь. А большинство мусорных вёдер — без дырочек…

А самые хитрые тут же нашли способ избежать проблем, описанных выше, и предложили продырявить ведро: «Если у вас не очень дорогое мусорное ведро, просверлите несколько дырочек внизу, но не близко ко дну. Даже если из пакета что-то вытечет, жидкость не попадёт на пол».

А теперь внимание, опрос!