В Петербурге за убийство задержали чемпиона мира по кикбоксингу

В Петербурге сотрудники Интерпола задержали 24-летнего бойца ММА Вадима Оленчика, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спортсмен, будучи гражданином Украины, был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве и угоне автотранспорта, отметил собеседник портала.

Задержанный является чемпионом мира по кикбоксингу 2015 года, сообщает интернет-газета «Фонтанка».

По данным издания, бойца разыскивают за убийство в Киеве, совершенное в октябре 2017 года. В материалах уголовного дела сказано, что после того, как Оленчик с приятелем отдохнули в ночном баре, киевлянин был задушен, а его Audi A4 исчезла.