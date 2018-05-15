найти ×
   
  • USD -0.24
    66.10
  • EUR -0.31
    75.57
СохранитьСохранено0
×

001573

В Петербурге за убийство задержали чемпиона мира по кикбоксингу

Small default

© youtube.com

В Петербурге сотрудники Интерпола задержали 24-летнего бойца ММА Вадима Оленчика, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спортсмен, будучи гражданином Украины, был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве и угоне автотранспорта, отметил собеседник портала.

Задержанный является чемпионом мира по кикбоксингу 2015 года, сообщает интернет-газета «Фонтанка».

По данным издания, бойца разыскивают за убийство в Киеве, совершенное в октябре 2017 года. В материалах уголовного дела сказано, что после того, как Оленчик с приятелем отдохнули в ночном баре, киевлянин был задушен, а его Audi A4 исчезла.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
8245597читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
3136232читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

80180591читать позжечитаю позже

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным15 мая 2018

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

11613402читать позжечитаю позже