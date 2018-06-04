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Как растёт кот мейн-кун, показали за 26 секунд

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  • 30 января 2019, 14:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Британская фотостудия Warren Photographic привлекла 20 тысяч подписчиков на свою страничку в Instagram благодаря фотографиям милых пушистых домашних животных на белом фоне. А недавно создатели решили показать в одном коротком ролике, как растёт и меняется мейн-кун. Фотографы снимали котёнка по кличке Фрея (Freya) каждый день с рождения и до десяти месяцев, чтобы продемонстрировать невероятные перемены, которые произошли с животным за это время.

В отличие от людей, кошки растут очень быстро. Они достигают зрелости примерно через шесть месяцев, за короткий срок овладевая навыками бегать, прыгать и даже охотиться. Очаровательной Фрее хватило десяти месяцев, чтобы открыть глаза, обзавестись густым плюшевым мехом и превратиться в красивую гордую кошку — одну из самых крупных представителей своего рода на планете.

Кто такие мейн-куны и как они завоевали всепланетную любовь, читайте в нашем подробном материале про этих ласковых гигантов.

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