Так выглядели древние люди, жившие в Европе и Англии

Судмедэксперт Оскар Нильссон из Швеции восстановил лица древних людей, взяв за основу не только их черепа, но и одежду, украшения и погребальный инвентарь, найденный в захоронении.

На реконструкцию внешности ушло много времени, так как эксперту пришлось анализировать каждую деталь: строение черепа, зубной налет, место захоронения.

Во многом помог ДНК-анализ, который детализировал цвет кожи, глаз и волос этих людей. Оскар Нильссон рассказал, что хотел «оживить» неандертальцев и кроманьонцев, чтобы лучше понять образ жизни древних людей, живших на территории современного Брайтона (Англия) и континентальной Европы.

В начале своей работы Нильссон сделал 3D-копии черепов и, основываясь на данных ДНК, приступил к реконструкции внешности.

Я учитывал как возраст, так и причину смерти этих людей. Для меня было важно передать реальную внешность со всеми особенностями и изъянами. Конечно, некоторые детали мне пришлось добавлять самостоятельно, например мимику или прическу, но в целом эта реконструкция предельно точна, — рассказал судмедэксперт.

Первой работой Нильссона была реконструкция мужчины-кроманьонца из Франции. Анализ ДНК показал, что у ранних кроманьонцев действительно были темные волосы и смуглая кожа. Мужчина был худощавого телосложения, с высокими скулами и близко посаженными глазами.

Одна из самых ярких реконструкций Нильссона — женщина по имени Уайтхок из Брайтона. Несмотря на то, что ее останки не сохранили ДНК, восстановить внешность помогли анализы ДНК из других погребений того же времени.



Женщина умерла 5500 лет назад. Ей было всего 20 лет, но по меркам неолита это была уже зрелая женщина, пояснили ученые. Она была погребена с ребенком на груди, что говорит о смерти во время родов.

Уайтхок была темнокожей с темными волосами и карими глазами, а ее рост составлял всего 145 сантиметров, что очень мало даже для женщин неолита.



Погребение женщины обнаружили в 1933 году недалеко от того места, где сейчас находится Брайтонский ипподром, а ее останки находятся в музее. Ее могила сохранила погребальный инвентарь — две белые подвески, которые охраняли ее тело от злых духов.

Лучшей реконструкцией может стать образ мужчины, жившего на территории современной Англии в 250 г. до н. э. Он умер в возрасте от 24 до 31 года, то есть по современным меркам был еще молод.



У него были каштановые волосы и светлая кожа. Мужчина был похоронен в согнутом положении, и его тело лежало на подстилке из ракушек и мелких камней.

Неизвестно, из-за чего мужчина умер. Его скелет говорит о том, что это — сильный и крепкий человек, который много физически работал.

Это был симпатичный мужчина, с уникальными чертами лица. Анализ челюсти показал, что у него была щербинка — непропорционально большой (по сравнению с обычным) промежуток, отделяющий два зуба, — рассказал Оскар Нильссон.

Реконструктор наделил мужчину интересной прической — суэбским, или свевским, узлом — исторической мужской прической, приписываемой племени германской Суэбы. В основе этой прически лежит тугая коса на боку, собранная в пучок.

Суэбский узел (мужская прическа)

Еще одна женская реконструкция — девушка из Патчама (пригород Брайтона), убитая около 250 г. н. э.

У женщины была тяжелая жизнь, ей приходилось много работать. Ее позвоночник говорит о том, что она постоянно таскала тяжести, из-за чего у нее развились узлы Шморля — заболевание, при котором происходит частичное разрушение гиалиновой пластины и вытекание некоторого объема вещества за пределы межпозвоночного диска, — пояснил эксперт.

Это могло быть наследственное заболевание, которое усугубилось из-за тяжелой работы.

Но самым интересным в ее погребении был гвоздь, забитый в череп женщины. Ученые выдвинули две гипотезы, которые объясняют, как это могло произойти.

Согласно первой, хоронившие женщину неудачно вбили гвоздь в крышку гроба, из-за чего он оказался в ее черепе. Вторая гипотеза более интригующая: местные жители могли использовать гвозди из суеверий.

Считалось, что душа некоторых людей может не успокоиться после смерти и начать преследовать мирных жителей, поэтому умерших буквально вбивали гвоздями в гроб. Но как все было на самом деле, мы никогда не узнаем.

«В своей работе я использую настоящие волосы, качественный силикон и протезы глаз, чтобы создать реалистичную внешность. Новые технологии помогут не только археологам при изучении древности, но и судмедэкспертам для восстановления внешности погибших и помощи полиции», — заключил автор работы.

Ниже вы можете увидеть еще несколько реконструкций Оскара Нильссона. Слева — 45-летний мужчина из Брайтона, который умер, скорее всего, из-за сильного воспаления зуба и боли. Справа — неандерталка, жившая около 40 тысяч лет назад.