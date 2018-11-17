найти ×
   
  • USD -0.24
    66.10
  • EUR -0.31
    75.57
СохранитьСохранено0
×

109740

Apple планирует снизить цены на iPhone в России

Small default

© visualhunt.com

Глава американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что компания собирается снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару, сообщает Reuters.

Кук не уточнил, какие именно страны имеются в виду, однако торговые представители компании в Китае уже начали снижать цены на гаджеты.

По данным агентства, предположительно, речь идет о России, Турции, Бразилии и Китае, так как ранее Apple отмечала, что в этих странах национальная валюта потеряла позиции.

Отмечается, что корпорация принимает такое решение уже второй раз за 12-летнюю историю смартфона.

Кук отметил, что компания выпустила новый iPhone XS в сентябре прошлого года по той же цене, что и предыдущую модель iPhone X в 2017 году, — за 999 долларов.

По его словам, это нормально было воспринято покупателями в Штатах, однако, например, в Китае и Турции, где местная валюта значительно упала по отношению к доллару, iPhone стал намного дороже, чем годом ранее.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
4021671читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
12038082читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

11060289читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-11233502читать позжечитаю позже