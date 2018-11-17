Apple планирует снизить цены на iPhone в России

Глава американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что компания собирается снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару, сообщает Reuters.

Кук не уточнил, какие именно страны имеются в виду, однако торговые представители компании в Китае уже начали снижать цены на гаджеты.

По данным агентства, предположительно, речь идет о России, Турции, Бразилии и Китае, так как ранее Apple отмечала, что в этих странах национальная валюта потеряла позиции.

Отмечается, что корпорация принимает такое решение уже второй раз за 12-летнюю историю смартфона.

Кук отметил, что компания выпустила новый iPhone XS в сентябре прошлого года по той же цене, что и предыдущую модель iPhone X в 2017 году, — за 999 долларов.

По его словам, это нормально было воспринято покупателями в Штатах, однако, например, в Китае и Турции, где местная валюта значительно упала по отношению к доллару, iPhone стал намного дороже, чем годом ранее.