Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира

Эксперты журнала Global Finance представили новый рейтинг самых безопасных стран мира, который возглавила Исландия. Почти также безоблачно дела обстоят в Швейцарии и Финляндии.

«В качестве критериев, по которым определялось, насколько безопасна та или иная страна, специалисты выделили такие, как вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, вероятность возникновения природной катастрофы», — сообщает ФАН.

В первую десятку самых безопасных стран также вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия. Россия в этом рейтинге заняла лишь 108 место, поскольку составители приняли во внимание относительно высокий уровень преступности и участие в вооруженных конфликтах.

Самыми небезопасными государствами планеты были признаны Гватемала, Йемен и Филиппины. Украина заняла двенадцатое место с конца.

Напомним, в январе 2018 года Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, какое место Россия занимает в рейтинге стран мира с самым высоким уровнем инноваций.