Минюст пообещал не давать спуску взяточникам

В Министерстве юстиции России разъяснили свою инициативу не карать чиновников за «вынужденную коррупцию». В ведомстве заверили, что законопроект об освобождении госслужащих от ответственности за вынужденные нарушения антикоррупционных правил никак не связано с наказанием за взятки.

«Это не как муссируется сейчас в СМИ — не отсутствие наказания за какое-то преступление в виде взятки», — цитирует ФАН представителя Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что изменения в законе «О противодействии коррупции» установят обязанности, а также ограничения для тех лиц, которые призваны не допускать совершения коррупционных преступлений, а обстоятельства нарушений закона будут рассматривать комиссии.



Напомним, на днях Минюст разместил на портале проектов нормативно-правовых актов уведомлениео смягчении законодательства в области противодействия коррупции путем освобождения от ответственности чиновников, которые нарушили закон «вследствие обстоятельств непреодолимой силы».

Освобождение от ответственности предлагалось считать возможным «в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».



Инициатива ведомства вызвала недоумение в обществе, но эксперты разъяснили, что речь идет исключительно о предоставлении юридической возможности занятия государственных должностей гражданам РФ, попавшим под зарубежные санкции. Под непреодолимыми обстоятельствами в этом случае будут пониматься два главных ограничительных условия, налагаемых властями иностранных государств. Первое из них — невозможность въезда на территорию определенных стран, второе — утрата контроля над размещенными там финансовыми активами, например в случае ареста таковых.