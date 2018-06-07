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«Спартак» стал победителем турнира в Катаре, разгромив «Локомотив»

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Московский «Спартак» выиграл турнир Фонбет Кубок Матч Премьер, одержав яркую победу над «Локомотивом» со счетом 4:0.

Два гола забил Зе Луиш.

В самом начале первого тайма счет открыл новобранец красно-белых Айртон Лукас, а удвоил преимущество Александр Ломовицкий.

Ранее на этом турнире в Катаре спартаковцы нанесли поражения «Зениту» и «Ростову».

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