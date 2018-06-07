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PS4 по цене яблок: во Франции осудили предприимчивого воришку

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© pixabay.com

Суд французского города Монбельяр (регион Бургундия) приговорил к четырем месяцам заключения предприимчивого молодого человека, умудрившегося купить игровую приставку PlayStation 4 за 9,29 евро (700 рублей), пишет издание L’Est républicain.

Афера начинающего преступника была раскрыта в минувшем сентябре на кассе самообслуживания одного из местных магазинов. Сотрудники службы охраны задержали комбинатора при попытке оплатить игровую приставку по ценнику, предназначенному для развесных фруктов и овощей.

За несколько минут до этого молодой человек спокойно взвесил свою «покупку» на специализированных весах, переклеил штрих-код и направился к секции самостоятельной оплаты.

Примечательно, что в момент задержания юный злоумышленник пытался обманом приобрести уже вторую консоль: днем ранее сотрудникам магазина не удалось раскусить афериста.

Свой первый трофей молодой человек незамедлительно продал по бросовой цене в 100 евро (около 7,5 тысяч рублей), при том, что начальная розничная цена на изделие стартует с отметки в 340 единиц единой европейской валюты (около 26 тысяч рублей).

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Анонимный русский художник уже более 10 лет рисует саркастичные комиксы

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  • 29 января 2019, 18:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Анонимного иллюстратора с ником Duran считают легендой российского интернет-сообщества. Художник уже больше 10 лет рисует саркастичные комиксы и публикует их в своей группе Вконтакте, при этом не раскрывая своего настоящего имени. За его творчеством следит почти 800 тысяч человек, а ироничные работы набирают множество лайков. Собрали для вас самые весёлые и интересные комиксы от Duran.

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