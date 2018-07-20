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Анонимный русский художник уже более 10 лет рисует саркастичные комиксы

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  • 29 января 2019, 18:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Анонимного иллюстратора с ником Duran считают легендой российского интернет-сообщества. Художник уже больше 10 лет рисует саркастичные комиксы и публикует их в своей группе Вконтакте, при этом не раскрывая своего настоящего имени. За его творчеством следит почти 800 тысяч человек, а ироничные работы набирают множество лайков. Собрали для вас самые весёлые и интересные комиксы от Duran.

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