20 дизайнеров, которые блестяще усовершенствовали привычные вещи

Порой кажется, что в мире изобретено уже всё и ничто не в силах нас удивить. Но дизайнеры продолжают шокировать нас, совершенствуя привычные вещи. Собрали для вас 20 впечатляющих примеров того, как можно облегчить жизнь с помощью несложных, но гениальных улучшений.

1. В супермаркетах Израиля есть тележки, с помощью которых можно зарядить телефон.

2. К лестнице пристроили горку для тех, кто не хочет спускаться по ступенькам.

3. В этом поезде есть информационный экран, показывающий, насколько заполнен каждый вагон.

4. Двойную разноуровневую раковину можно использовать взрослым для мытья ног или маленьким детям для мытья рук.

5. Для тех, кто заклеивает значок видеокамеры на ноутбуке, изобрели специальную шторку.

6. Наденьте смокинг, чтобы не испачкаться во время поедания пиццы.

7. Скамейку в Корее превратили в произведение искусства.

8. Японцы придумали унитаз со встроенной раковиной, чтобы можно было помыть руки и использовать эту воду снова.

9. В этом гипсе можно принимать душ, потому что он напечатан на 3D-принтере.

10. «В моей сумке на молнии есть деталь, которую можно использовать в качестве „аварийной“ резинки для волос».

11. Дизайнеры сделали дополнительный вход для детей прямо в двери в туалет.

12. В этой скамейке есть Wi-Fi, розетки и солнечная батарея.

13. Раздражает громкий звук микроволновки, сообщающий об окончании программы? На этой печи есть регулятор громкости.

14. На мусорном баке нарисовали мишень, которая призвана мотивировать людей не сорить на улицах.

15. В шлёпки встроили открывалку для бутылок.

16. Кран для воды, дозатор для мыла и сушилку для рук объединили в одной компактной раковине.

17. Металлическую горку оборудовали водяным охлаждением, чтобы дети летом не обжигались.

18. На этих часах есть второй дисплей сбоку.

19. Пакет для приправ, который раздаёт кетчуп и горчицу одновременно.

20. Удобный валик для покраски нестандартных поверхностей.

Какое изобретение впечатлило вас больше всего? Поделитесь с нами в комментариях!