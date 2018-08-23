Подведены первые итоги 500-летнего научного эксперимента

Группа специалистов из Великобритании, Германии и США подвела первые итоги самого масштабного научного опыта, который продлится 500 лет.

В ходе эксперимента ученые поместили сенную палочку Bacillus subtilis в закрытую колбу на 500 лет, чтобы изучить жизнеспособность микробов в изоляции.

Авторы исследования поясняют, что бактериальные споры являются невероятно устойчивыми формами жизни: при экстремальных условиях Bacillus subtilis перестраивают свою ДНК таким образом, чтобы противодействовать им.

Этот эксперимент поможет ответить на множество вопросов. Например, как долго жизнеспособность сохраняется при отсутствии влаги и воздуха, как быстро бактерии возродятся, вернувшись к привычной среде, и т. д., — пояснили авторы эксперимента.

Основываясь на этих данных, можно будет понять, как на Земле зарождалась жизнь 3,5 миллиарда лет назад и существует ли возможность жизни на планетах с другими условиями.

Пять лет назад образцы Bacillus subtilis засушили и запечатали в сотни герметичных колб. Одна коробка с колбами находится в Эдинбургском университете, еще одна — в лондонском Музее естествознания. Часть образцов сейчас подвергается воздействию низких (около -80 °C) температур и радиации.

Чтобы вовремя корректировать эксперимент, ученые каждые два года вскрывают несколько колб. После первых 24 лет эксперимента вскрытия будут проводиться реже — раз в 25 лет. Эксперимент завершится в 2514 году, и за ходом исследования будут наблюдать несколько поколений ученых.

Пока полная изоляция никак не повлияла на сенную палочку: она столь же жизнеспособна и не показывает признаков мутации, как то и было на момент начала эксперимента, — рассказали ученые.

Часть бактерий, помещенная в зону с низкими температурами, погибла, но у выживших ДНК не отличается от бывших в изоляции образцов.

Авторы работы надеются, что этот эксперимент удастся завершить, не нарушив все правила.