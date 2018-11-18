найти ×
   
  • USD +0.41
    66.34
  • EUR +0.69
    75.88
СохранитьСохранено0
×

206301

Еноты устроили вечеринку в бассейне

Small dd3dc5f883
  • 29 января 2019, 15:26
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Техасе группа енотов устроила шумную вечеринку в бассейне. Кадрами с камер видеонаблюдения поделился хозяин дома Бо Родригес (Bo Rodriguez). В ролике видно, как животные с шумом бегают по заднем двору, а потом с визгом запрыгивают в бассейн и с удовольствием плещутся в воде.

«Ночью меня разбудили душераздирающие вопли, сначала я подумал, что кто-то мучает енотов на территории моего двора, и встал, чтобы посмотреть. Но оказалось, ничего драматичного не происходило, просто четыре енота решили порезвиться в моём бассейне», — рассказал американец.

Мужчина отметил, что веселью енотов помешала соседская собака, которая залаяла и спугнула зверей.

Ранее «Ридус» рассказывал, как двух енотов заподозрили в бешенстве, потому что они шатались и вели себя неадекватно. Однако оказалось, что животные просто пьяны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Станислав ЯковлевПолитолог
На заседание комитета Думы по культуре кроме Макаревича позвали психиатра

Вчера снова побывал в Государственной думе.

00420читать позжечитаю позже
Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
9149050читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
4318294читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0214791читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

11060259читать позжечитаю позже