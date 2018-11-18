Еноты устроили вечеринку в бассейне

В Техасе группа енотов устроила шумную вечеринку в бассейне. Кадрами с камер видеонаблюдения поделился хозяин дома Бо Родригес (Bo Rodriguez). В ролике видно, как животные с шумом бегают по заднем двору, а потом с визгом запрыгивают в бассейн и с удовольствием плещутся в воде.

«Ночью меня разбудили душераздирающие вопли, сначала я подумал, что кто-то мучает енотов на территории моего двора, и встал, чтобы посмотреть. Но оказалось, ничего драматичного не происходило, просто четыре енота решили порезвиться в моём бассейне», — рассказал американец.

Мужчина отметил, что веселью енотов помешала соседская собака, которая залаяла и спугнула зверей.

Ранее «Ридус» рассказывал, как двух енотов заподозрили в бешенстве, потому что они шатались и вели себя неадекватно. Однако оказалось, что животные просто пьяны.