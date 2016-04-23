Летевший в Анталью самолет приземлился в Сочи из-за дебоша на борту

Незапланированную посадку в аэропорту Сочи совершил пассажирский самолет, следующий рейсом из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Экипаж авиалайнера принял решение о посадке из-за дебоша, устроенного на борту одним из пассажиров.

«Предположительно, пассажир 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников», — рассказал агентству представитель авиакомпании.

По его данным, нарушитель общественного порядка был передан в аэропорту Сочи полиции.



Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что дебошир нанес травмы стюардессе.

По его словам, в зависимости от тяжести травм будет принято решение об административном наказании или уголовном деле в отношении этого пассажира.