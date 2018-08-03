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Тест: Угадайте животное по его детёнышу

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  • 29 января 2019, 14:53
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В огромном животном мире многие детёныши рождаются слепыми, безволосыми, беспомощными и совсем не похожими на родителей. Попробуйте угадать, детёныш какого животного на фотографии, и будете весьма удивлены ответами. Поехали!

Справились с этим тестом? Попробуйте ещё один! Удачи!

Скольких зверей-малышей вам удалось угадать? Напишите нам в комментариях!

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