Тест: Угадайте животное по его детёнышу

В огромном животном мире многие детёныши рождаются слепыми, безволосыми, беспомощными и совсем не похожими на родителей. Попробуйте угадать, детёныш какого животного на фотографии, и будете весьма удивлены ответами. Поехали!

Справились с этим тестом? Попробуйте ещё один! Удачи!

Скольких зверей-малышей вам удалось угадать? Напишите нам в комментариях!