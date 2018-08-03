Тест: Угадайте животное по его детёнышу
- 29 января 2019, 14:53
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В огромном животном мире многие детёныши рождаются слепыми, безволосыми, беспомощными и совсем не похожими на родителей. Попробуйте угадать, детёныш какого животного на фотографии, и будете весьма удивлены ответами. Поехали!
Справились с этим тестом? Попробуйте ещё один! Удачи!
Скольких зверей-малышей вам удалось угадать? Напишите нам в комментариях!
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