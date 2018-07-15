Любительские телескопы помогли открыть объект в поясе Койпера

Специалисты из Национальной астрономической обсерватории в Японии впервые обнаружили космический объект за поясом Койпера — регионом Солнечной системы, который начинается за Нептуном.

Интересно, что объект радиусом 1,3 километра был обнаружен с помощью любительских телескопов, установленных на крыше японской школы.

Астрономам известно, что пояс Койпера состоит в основном из материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. Неясно, какое количество небесных тел входит в пояс Койпера, но ученым уже известно более тысячи объектов.

Исследуя эти объекты, мы можем понять, как проходила эволюция Солнечной системы. Классификация объектов по размеру может указать на то, какого размера были планетезимали, из которых впоследствии сформировались планеты, — рассказали авторы исследования.

Но обнаружить такие объекты напрямую проблематично из-за их небольшого размера, поэтому астрономы отслеживают ситуации, когда объекты на короткое время перекрывают свет от далеких звезд.

Такие события называются покрытиями, и они позволяют ученым с высокой точностью определить орбиты небесных тел, их форму и открыть новые объекты. До недавнего времени таким способом не удавалось найти мелкие объекты радиусом 1—10 километров.

В новом исследовании специалисты рассказали об удивительном открытии, сделанном при помощи любительских телескопов.

Телескопы располагались на крыше японской школы на острове Мияко. Они наблюдали за объектами, расположенными в поясе Койпера. Собрав данные, ученые провели анализ данных, полученных с помощью инструментов.

В итоге астрономы получили около 26,4 тысячи последовательных снимков и более 3,3 миллиарда фотометрических измерений. По колебанию блеска звезды позднее удалось обнаружить одного кандидата в объекты пояса Койпера с размером 1,3 километра.

Эти данные помогли убедиться в том, что число объектов пояса Койпера с радиусом больше 1,2 километра в области эклиптики составляет 550 тысяч на квадратный градус. Это означает, что пояс Койпера может быть источником комет семейства Юпитера, период вращения которых вокруг Солнца не превышает 20 лет.