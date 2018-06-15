В ЦБ предложили ввести ипотечные каникулы для безработных россиян

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявил, что российские граждане могут получить право на ипотечные каникулы в сложных жизненных ситуациях, сообщает РИА Новости.

В частности, по его словам, это касается ситуации с потерей работы, когда сумма платежа превышает 50% текущего дохода.

«Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», — приводит агентство слова Швецова.

То есть получается, что каникулы по одному кредиту можно будет брать несколько раз.

Заемщики при этом будут сами решать, полностью ли они приостановят выплаты или только снизят их сумму.

По словам Швецова, в настоящее время такую реструктуризацию в свою практику внедрили уже многие банки, однако ЦБ предлагает распространить этот опыт на весь рынок.

Банкир отметил, что временное приостановление платежей по жилищным кредитам не считается просрочкой, поэтому введение ипотечных каникул не потребует создания повышенных резервов.

Кроме того, даже массовый уход на каникулы не приведет к возникновению проблем с ликвидностью, добавил Швецов в беседе с агентством.

«У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком», — объяснил топ-менеджер Центробанка.

Если будет принят закон об ипотечных каникулах, это может привести к снижению ставок, а также сделает данный вид кредитования более доступным для россиян, заключил Швецов.