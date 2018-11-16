найти ×
   
  • USD
    65.93
  • EUR
    75.19
СохранитьСохранено0
×

-105332

При столкновении грузовика и автобуса пострадали 16 человек

Small 25de0a1fdb

© vk.com/gibdd72

Шестнадцать человек обратились за помощью в медицинские учреждения Тюменской области после ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, произошедшего накануне вечером на одной из областных автодорог.

Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы областного департамента здравоохранения.

Вчера за медицинской помощью обратился один человек, он был госпитализирован в травматологическое отделение медицинского учреждения Тобольска с закрытой черепно-мозговой травмой. В дальнейшем самостоятельно обратились еще 15 человек с ушибами и ссадинами — все после оказания необходимой медицинской помощи направлены на амбулаторное наблюдение, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, авария произошла после того, как автобус, перевозивший сотрудников одного из местных предприятий, выехал на встречную полосу. Предположительно, его водитель пытался объехать возникшее на дороге препятствие.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
18014839читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
6058501читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202036читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0214791читать позжечитаю позже