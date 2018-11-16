При столкновении грузовика и автобуса пострадали 16 человек

Шестнадцать человек обратились за помощью в медицинские учреждения Тюменской области после ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, произошедшего накануне вечером на одной из областных автодорог.

Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы областного департамента здравоохранения.

Вчера за медицинской помощью обратился один человек, он был госпитализирован в травматологическое отделение медицинского учреждения Тобольска с закрытой черепно-мозговой травмой. В дальнейшем самостоятельно обратились еще 15 человек с ушибами и ссадинами — все после оказания необходимой медицинской помощи направлены на амбулаторное наблюдение, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, авария произошла после того, как автобус, перевозивший сотрудников одного из местных предприятий, выехал на встречную полосу. Предположительно, его водитель пытался объехать возникшее на дороге препятствие.