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Минюст предложил прощать чиновников за «вынужденную коррупцию»

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Министерство юстиции России выступило с инициативой смягчения законодательства о противодействии коррупции путем освобождения от ответственности чиновников, которые нарушили закон «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов.

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — сказано в уведомлении.

Такое освобождение возможно «в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

В работе над законопроектом помимо Минюста участвуют Минтруд, МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет.

Напомним, в 2018 году в суды были направлены 6123 дела коррупционной направленности, к уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц. Наибольшее количество дел было заведено в отношении сотрудников МВД (790), депутатов (502), военнослужащих (495), а также должностных лиц госучреждений и предприятий (483).

Ранее была названа средняя сумма взятки в России, зафиксированная в первой половине 2018 года.

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Комментарии (2)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 07:47

    Таки всего два вопроса, шо это за "объективные обстоятельства", и второе с чего такие переживания у минюста в отношении тех лиц которые и так не особо привлекаются по закону "о противодействии"?

  • Small 47fdacc12d
    Romekсегодня, 08:27

    Нехватка денег в кошельке - довольно-таки непреодолимая сила...

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