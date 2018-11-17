Минюст предложил прощать чиновников за «вынужденную коррупцию»

Министерство юстиции России выступило с инициативой смягчения законодательства о противодействии коррупции путем освобождения от ответственности чиновников, которые нарушили закон «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов.

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — сказано в уведомлении.

Такое освобождение возможно «в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

В работе над законопроектом помимо Минюста участвуют Минтруд, МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет.

Напомним, в 2018 году в суды были направлены 6123 дела коррупционной направленности, к уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц. Наибольшее количество дел было заведено в отношении сотрудников МВД (790), депутатов (502), военнослужащих (495), а также должностных лиц госучреждений и предприятий (483).

Ранее была названа средняя сумма взятки в России, зафиксированная в первой половине 2018 года.

