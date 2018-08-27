Россиян станут штрафовать за отказ ставить счетчик на газ

Госдуме предложили разрешить представителям исполнительной власти штрафовать потребителей за отказ от установки счетчика на газ. Законопроект о соответствующих поправках в Административный кодекс на рассмотрение депутатов внес глава комитета по энергетике Павел Завальный.

Как сообщает РИА Новости, всего у потребителей газа недостает порядка 400 тысяч счетчиков, которые не были установлены из-за того, что хозяева жилья не пускают представителей коммунальных служб на порог.

Основная цель законопроекта — освободить от ответственности поставщиков газа, в частности «Газпром». До 2012 года все потребители газа в России должны были быть обеспечены счетчиками, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике. «Газпрому» уже дважды продлевали сроки установки счетчиков, но ситуация не изменилась, и теперь компании грозит огромный штраф в 30 миллиардов рублей.

Дополнительно правительство поручило создать систему социального учета по газовым счетчикам. С помощью этой меры планируется исправить ситуацию с регионами-должниками, в том числе на Северном Кавказе.

Напомним, планы увешать многоквартирные дома всевозможными счетчиками в правительстве вынашивают не первый год. В конце октября стало известно, что с 2021 года в России повсеместно начнут устанавливать в домах «умные» приборы учета электроэнергии. «Глупые» электросчетчики всех обязали установить еще в 2012 году, а счетчики воды — и того раньше. Альтернативой установке счетчиков раньше была только переплата за свет и воду по завышенному «нормативу потребления».

Как сообщал «Ридус», по данным онлайн-опроса Счетной палаты, проведенного в 2017 году среди 3200 человек более чем в 60 регионах России, ценой и качеством коммунальных услуг недовольны 90% жителей страны.