В Италии на пять лет снижен пенсионный возраст

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, который вводит в стране новые правила выхода на пенсию.

«Реформа позволит гражданам Италии выходить на пенсию в 62 года при наличии 38 лет трудового стажа. Сейчас большинство жителей Италии могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет. При этом итальянцы, как и прежде, смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста, если их трудовой стаж составил 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин», — сообщает «Интерфакс».

Для работников частного бизнеса изменения вступят в силу в апреле этого года, а для госслужащих на четыре месяца позже. Реформа обойдется бюджету Италии от 4 до 8 миллиардов евро дополнительных трат ежегодно. В правительстве рассчитывают, что более ранний выход на пенсию поможет решить проблему безработицы среди молодежи.



Кроме того, в Италии вводятся специальные выплаты для малоимущих безработных, так называемый гражданский доход. Чтобы получать эту выплату, объем которой составляет 780 евро в месяц, граждане должны доказать, что они действительно ищут работу, пройти курсы переквалификации, минимум восемь часов в неделю трудиться на общественных работах, а также принять одно из трех предложений о трудоустройстве от службы занятости.

Напомним, в разных странах Европы установлен разный срок выхода на пенсию по общим основаниям. Например, для Австрии он составляет 65 лет для мужчин и 60 для женщин, в Болгарии — 64 и 61 год соответственно, в Великобритании, Испании, Бельгии — 65 лет для людей обоего пола. Позже всех выходят на пенсию граждане Нидерландов — пенсионный возраст в этой стране начинается с 68 лет.

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