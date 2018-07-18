Реставраторы изуродовали горельефы на доме XIX века в Москве

В Москве в результате реставрации бывшего доходного дома Константинова в Сверчковом переулке оказались испорчены два из десяти женских горельефов. На плачевное состояние скульптур обратил внимание москвич Роман Попов, а его снимки широко распространились по социальным сетям.

«Отправил заявку в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 25 января. Срок рассмотрения — 30 дней», — отметил Попов на своей странице в Facebook.



После публикации снимков на неизвестных пока реставраторов обрушился настоящий шквал проклятий и презрительных отзывов. Также блогеры заподозрили кражу оригинальных горельефов и их замену на грубые подделки. «Воровство всего и вся продолжается. Оригиналы, видимо, оседают на фасадах загородных особняков олигархов, за высокими заборами», — предполагает Ольга Федина.

В Москомархитектуре заявили, что не отвечают за реставрацию горельефов. В департаменте капитального ремонта жилищного фонда журналистов переадресовали в департамент культурного наследия. Там им сказали, что здание не является объектом культурного наследия, поэтому департамент не несет ответственности за его реставрацию, сообщает телеканал «Дождь».



Доходный дом в Сверчковом переулке был возведен в 1874 году, а в 30-х годах XX века к нему пристроили два этажа и чердак. В настоящее время здание занимают различные организации.



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