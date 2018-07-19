СМИ: Минздрав собрался легализовать марихуану и гашиш

Минздрав России намерен разрешить ввоз гашиша и каннабиса для проведения научных исследований, включая изучение «наркоманического потенциала препаратов». Соответствующий проект поправок в действующее законодательство опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проектом постановления Правительства РФ вносятся изменения в раздел „I. Наркотические средства“ приложения к постановлению Правительства РФ от 22 июня 2009 года № 508 „Об утверждении государственных квот, в пределах которых ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ“ в части установления государственных квот на наркотические средства гашиш (анаша, смола каннабиса), каннабис (марихуана), масло каннабиса (гашишное масло)», — цитирует газета «Взгляд» пояснительную записку к документу.

В пояснительной записке Минздрава необходимость введения квот для гашиша, гашишного масла и марихуаны объясняется тем, что в настоящее время оборот этих веществ разрешен только для оперативно-разыскных, научных, учебных и экспертных целей. В медицинских целях использование этих препаратов запрещено, хотя сама возможность активно активно обсуждается специалистами на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, а также Международного комитета по контролю над наркотиками.

В некоторых странах мира препараты с каннабиоидами легализованы и применяются в медицине. Дальше других в этом направлении зашла Канада, там чиновники наделили врачей правом выписывать рецепты на наркотики тем пациентам, которые страдают от наркозависимости и не сумели избавиться от нее более традиционными способами лечения.



Минздрав России предлагает разрешить ввозить по 50 грамм гашишного масла, 300 грамм гашиша и 1,1 килограмма марихуаны ежегодно. Исследования проводить планируется на площадке ФГУП «Московский эндокринный завод».



Напомним, марихуана является сильнодействующим психоактивным веществом. Регулярно употребляющие ее наркоманы страдают от нарушений в умственной работе, у них ухудшаются память и способность к обучению. У склонных к психическим расстройствам людей обостряются соответствующие заболевания, у психически устойчивых развивается неадекватное поведение, например острые приступы паники или эйфория.

Марихуана маскирует воздействие алкоголя, так что выпивающий наркоман рискует принять смертельную дозу спиртного. Также марихуана негативно воздействует на легкие, сердце и половую функцию, особенно у подростков, часто это приводит к снижению сексуального влечения и импотенции. У беременных женщин курение марихуаны вызывает преждевременные роды, а дети получают повышенный риск отклонений в развитии.

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