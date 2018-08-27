Яростная драка соседей на досках попала на видео

В Великобритании на видео сняли двух соседей, которые что-то не поделили и решили драться. Но делали они этот через забор, бросая друг в друга деревянные доски. Причём боеприпасы никак не заканчивались. И бросив по одной доске, мужчины тут же хватали в руки следующую. В какой-то момент к ним даже присоединилась женщина, тоже решившая поучаствовать в потасовке.

Видеороликом с дракой поделился на своей страничке в Твиттер микроблогер с ником taran stokoe и пояснил, что он снял его из окна дома своей британской бабушки и подписал запись так:"Необязательно ставить будильник на воскресенье, когда под окнами дома твоей бабули в самом разгаре досочные войны".

Конфликт закончился также внезапно, как и начался. Соседи яростно покидали друг в друга доски и разошлись по домам.

«Откуда у этих людей столько досок дома?!», — заинтересовался один из пользователей, посмотревший ролик с места боевых действий.

«Лазерный меч для бедных», — прокомментировал другой и поспешил наложить на видеозапись звуки сражения на лазерных мечах

А один юзер поспешил успокоить зрителей-иностранцев: «Для американских зрителей: не переживайте, это просто одна из британских традиций. Утреннее перебрасывание досками между соседями показывает их любовь и уважение друг к другу. Один из них бросает доску, чтобы другому было чем затопить печь и погреться зимой. Лучи любви возвращаются, когда второй кидает несколько досок обратно».

А вы воюете с соседями?