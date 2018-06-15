Лоза прокомментировал решение «Вертолетов России» спонсировать Пугачеву

Новость о выделении холдингом «Вертолеты России» 40 миллионов рублей в качестве спонсорской помощи организаторам юбилейного концерта Аллы Пугачевой вызвала большой общественный резонанс.

В частности, не оценили этот благородный порыв сами работники вертолетного холдинга, где, по их словам, сейчас проводятся сокращения.

Свое недоумение высказали и пользователи Сети. Кто-то выразил возмущение, а кто-то воспринял щедрость компании с иронией, предположив, что за такие деньги певица должна будет вылететь к зрителям на вертолете.

Музыкант Юрий Лоза не стал шутить по этому поводу и в беседе с РЕН ТВ заявил, что «тут разговор об откатах идет».

Он добавил, что никаких 40 миллионов Пугачева не получит, поскольку «люди, которые выбили для нее эти деньги, рассчитывают, что будет возврат, ну или откат, как это называется».

Музыкальный критик Сергей Соседов тоже не одобрил спонсорство «Вертолетов России». «Это преступно… тратить деньги государственные, когда в таком положении находятся люди этого завода военного, когда идут увольнения, нет заказов», — сказал он телеканалу.

По его мнению, «не Пугачеву должны спонсировать „Вертолеты России“, это Пугачева должна спонсировать „Вертолеты России“».

Ранее в госкорпорации «Ростех», дочерней компанией которой являются «Вертолеты России», заявили, что финансирование концерта Пугачевой нужно рассматривать как расходы на рекламу «Вертолетов России».