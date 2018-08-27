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Экс-главбуха «Седьмой студии» освободили от участия в заседаниях суда

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© Александр Щербак/ТАСС

Решением Мещанского суда Москвы бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева освобождена от участия в дальнейших заседаниях по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа».

Как сообщает РЕН ТВ, на предыдущих заседаниях Масляева рассказала о «черной» схеме по выводу выделенных из бюджета средств, а также обозначила роль каждого фигуранта дела.

По словам экс-бухгалтера, схему хищений она периодически обсуждала вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также худруком Гоголь-центра Кириллом Серебренниковым.

Масляева также утверждает, что со стороны Минкульта, их покрывала Софья Апфельбаум, которая была «в доле».

Ранее Масляева призналась в суде, что в результате деятельности «Седьмой студии» были обналичены около 120 млн рублей, пишет газета «Известия». Она также рассказала, что часть наличных денег уходила на зарплаты, а другая часть — «на какие-то платежи».

Как известно, Кирилла Серебренникова и нескольких его коллег обвиняют в хищении 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годы на развитие современного искусства России. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство, поскольку он признала свою вину и заключила сделку со следствием.

Остальные фигуранты дела не считают себя виновными.

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