Первая жена Задорнова намерена отсудить у Первого канала 4,5 млн рублей

Велта Задорнова, первая супруга юмориста Михаила Задорнова, подала иск к Первому каналу на 4,5 млн рублей.

Она обвиняет телеканал в том, что 21 июля и 10 ноября 2018 года без ее ведома были показаны несколько фрагментов выступления Задорнова на концерте под названием «Умом Россию не понять».

Задорнова утверждает, что права на этот концерт принадлежат ей. В связи с этим она требует 1,5 млн рублей за каждое нарушение исключительного права правообладателя. Общая сумма иска составляет 4,5 млн рублей, приводит ФАН данные Арбитражного суда Москвы.

Предварительное заседание по делу должно состояться 22 февраля.

Михаил Задорнов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием 10 ноября 2017 года. Его наследство оценили в 100 миллионов рублей.

Велте Задорновой юморист оставил дом в Юрмале, квартиру в Москве, а также автомобиль Lexus. Авторские права на свои произведения он разделил между ней и матерью своей дочери Еленой Бомбиной. Та была неприятно удивлена таким завещанием.

