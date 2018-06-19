В Москву идут оттепель, слякоть и гололедица

В ближайшие дни в европейской части России и, соответственно, в столичном регионе наступит оттепель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Если в дневное время температура будет подниматься выше нуля, что приведет к распутице и грязным лужам, то по ночам столбики термометров будут опускаться до нуля или небольших минусовых величин.

В европейской части России ожидается очень теплая для зимы погода. И это вряд ли вызывает ощущение радости. Явное повышение температуры воздуха к нулевой отметке — это всегда негативное событие. Когда зимой тепло, это очень опасно, — заявил собеседник агентства.

По его словам, в связи с потеплением прогнозируется гололедица, повысится опасность схода снега с крыш.

В понедельник и вторник в Москве будет комфортная зимняя погода, отметил синоптик.

Ночью температура будет около 5—7 градусов мороза, днем — примерно 3 градуса ниже нуля.

А вот в среду, по словам метеоролога, погодные условия начнут меняться.

Воздух, который сейчас идет на Москву, станет еще более теплым. Температура повысится. Если ночью 30 января нас ждет температура воздуха от минус 2 до минус 4 градусов, то уже днем она станет положительной — от ноля до плюс 2 градусов, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В четверг, по словам Вильфанда, станет еще теплее. Ночью будет около нуля градусов, днем — от 1 до 3 градусов тепла.

При этом 31 января и 1 февраля по климатическим характеристикам считаются самыми холодными сутками в Москве, отметил метеоролог.

Однако температура будет выше нормы на 10—11 градусов, — добавил Вильфанд в беседе с агентством.

Начиная со среды в Москве и области прогнозируется мокрый снег, что приведет к его уплотнению на крышах домов, а при более теплой температуре он начнет сползать.

Кроме того, по словам синоптика, осложнится ситуация на дорогах из-за подмерзания и оттаивания снега при нулевой температуре.