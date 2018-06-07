найти ×
   
  • USD +0.01
    65.93
  • EUR +0.56
    75.19
СохранитьСохранено0
×

101552

Подготовка к лунным миссиям пройдет на поверхности вулканов

Small 8c0837760a
  • 28 января 2019, 13:43
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Европейского космического агенства (ESA) начали готовиться к новым лунным миссиям. Сообщается, что сейчас астронавты тренируются использовать инструменты и электронику, с которыми придется работать на Луне.

Оказалось, что это не так легко, как кажется.

Чтобы проводить полноценные испытания, ESA открыла компанию Pangea-X, управляющие которой будут разрабатывать программы по освоению космоса. В рамках новых испытаний будущие астронавты научатся пользоваться современным оборудованием и проводить геологические опыты.

Также для новых миссий будут разработаны новые скафандры.

Они похожи на те, которые в свое время носили Нил Армстронг и Базз Олдрин. Они сковывают движения, не позволяя пилотам приседать и наклоняться, а толстые герметичные перчатки не дают крепко схватить мелкие предметы. Научиться пользоваться оборудованием в неудобных костюмах — одна из главных задач исследователей, — пояснили представили NASA.

Так как у ESA нет собственных лунных скафандров, для тренировок пока используются скафандры NASA. Они оснащены 360-градусными камерами, снимающими все происходящее в режиме реального времени.

Для удобства у астронавтов есть электронная книга для записи результатов исследований. Испытания проводятся на поверхности вулканов, чтобы приблизить условия эксперимента к лунным реалиям.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0214716читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
82212830читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

11613163читать позжечитаю позже

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете07 июня 2018

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

3016574читать позжечитаю позже