Подготовка к лунным миссиям пройдет на поверхности вулканов

Специалисты из Европейского космического агенства (ESA) начали готовиться к новым лунным миссиям. Сообщается, что сейчас астронавты тренируются использовать инструменты и электронику, с которыми придется работать на Луне.

Оказалось, что это не так легко, как кажется.

Чтобы проводить полноценные испытания, ESA открыла компанию Pangea-X, управляющие которой будут разрабатывать программы по освоению космоса. В рамках новых испытаний будущие астронавты научатся пользоваться современным оборудованием и проводить геологические опыты.

Также для новых миссий будут разработаны новые скафандры.

Они похожи на те, которые в свое время носили Нил Армстронг и Базз Олдрин. Они сковывают движения, не позволяя пилотам приседать и наклоняться, а толстые герметичные перчатки не дают крепко схватить мелкие предметы. Научиться пользоваться оборудованием в неудобных костюмах — одна из главных задач исследователей, — пояснили представили NASA.

Так как у ESA нет собственных лунных скафандров, для тренировок пока используются скафандры NASA. Они оснащены 360-градусными камерами, снимающими все происходящее в режиме реального времени.

Для удобства у астронавтов есть электронная книга для записи результатов исследований. Испытания проводятся на поверхности вулканов, чтобы приблизить условия эксперимента к лунным реалиям.