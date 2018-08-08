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Большинство россиян выступило против передачи Южных Курил Японии

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© Сергей Красноухов/ТАСС

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (77%) высказались против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.

При этом 79% граждан России в курсе того, что Япония требует от России эти острова.

Некоторые респонденты (29%) полагают, что вопрос о принадлежности островов России уже решен.

Каждый десятый опрошенный (10%) считает, что «мы отвоевали эти острова», сообщается на сайте ВЦИОМ.

В то же время 14% россиян полагают, что Южные Курилы стоит передать Японии.

В частности, 7% участников опроса считают, что это необходимо сделать ради заключения мирного договора и развития отношений между странами.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 ноября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов от 18 лет.

В то же время в Японии растет число граждан, считающих, что мирный договор с Россией необходимо заключить без передачи Южных Курил. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного японской газетой Nikkei.

В настоящее время такого мнения придерживаются 42% респондентов издания. При этом 10% опрошенных заявили, что не ждут от России каких-либо территорий при заключении договора.

В ноябре 2018 года такого мнения придерживались 7% участников опроса, отмечает News.ru.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва считает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Токио должен признать итоги Второй мировой войны и российский суверенитет над Курилами, сообщает телеканал «360».

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