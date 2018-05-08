В Крыму задержали мужчину, осквернившего памятник «вежливым людям»

Симферопольские полицейские задержали мужчину, облившего краской памятник «вежливым людям». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сотрудниками полиции в Симферополе задержан мужчина, обливший краской памятник „вежливым людям“. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, — пояснили в ведомстве.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Задержавшие злоумышленника полицейские уже составили в его отношении административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, уточняет агентство «Крыминформ».

Как стало известно ранее, нападение на памятник «вежливым людям» произошло в воскресенье, 27 января. О мотивах поступка вандала пока не сообщается.

В понедельник утром симферопольские коммунальщики восстановили внешний облик скульптурной композиции.

По данным источника в Государственном совете республики, местные власти решают вопрос об организации охраны памятника. Так, в качестве одного из возможных вариантов рассматривается привлечение сотрудников Росгвардии, пишет издание Argumenti.ru.

Напомним, мемориал защитникам референдума о статусе Крыма, изображающий военнослужащего, девочку и собачку, был установлен в Симферополе летом 2016 года.