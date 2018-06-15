В России вырастут пособия для ветеранов и инвалидов
- 28 января 2019, 10:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Правительство России повысит с 1 февраля размер пособий ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми.
Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, выплаты будут проиндексированы на 4,3%.
В пояснительной записке, опубликованной на сайте кабинета министров, сообщается, что, кроме пособий и компенсаций, у вышеуказанных категорий граждан вырастут выплаты при обязательном социальном страховании от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, отмечает URA.RU.
Ранее сообщалось, что в Москве в прошлом году выросли пенсии, а также выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий.
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