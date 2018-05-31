найти ×
   
  • USD
    65.92
  • EUR
    74.63
СохранитьСохранено0
×

122565

В Саратове учителей выгнали на мороз грузить снег в мешки

Small f78f8d6c11

© social media

В Саратове, учителям школы № 95 пришлось помочь дворникам и выйти на улицу в мороз для уборки снега. Фото педагогов с лопатами и мешками накануне появились в Сети и вызвало массу неоднозначных комментариев.

«Граждане недоумевают, кому пришло в голову заставить людей выполнять такое нелепое поручение — раскладывать снег по мешкам. А некоторые даже сыронизировали, что весной мешки потребуются вновь. Но уже другие, для воды», — пишет kp.ru.

Депутат Госдумы Николай Панков посоветовал мэру Саратова Михаилу Исаеву разобраться в ситуации вместе с министерством образования и применить к организаторам субботника «административные меры».

«Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — заявил депутат.

После этого инцидент прокомментировали в мэрии Саратова, объявив труд учителей «добровольным субботником» в рабочее время. «Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как из-за проблем с уборкой снега в Саратове пострадал подросток — на ребенка обрушилась кровля подземного перехода. Школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Причиной обрушения стало большое скопление снега на кровле.

«Ридус» также писал о том, что жители Саратова устроили в соцсетях конкурс фотографий самых невероятных сосулек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

  • Small 9ab9162b23
    Сергей Ивановсегодня, 08:16

    Я ржу над родиной

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 08:19

    А я не понимаю, из-за чего сыр-бор? В городе форс-мажор, почему не выйти и не помочь? Мы и в школе, и в универе ходили на субботники. Все нормально воспринималось, а сейчас из этого делают ЧП. Моя родственница рассказывала: прочитала материал о том, что американские подростки добровольно пошли убирать мусор в каком-то парке. Тут же вылезли наши: пусть едут в Россию, у нас парки приберут. Вот так и живем, загадить место, где живешь - наше право, а убирать место, где живешь - не наша обязанность.

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным
11613163читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
4318160читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0214716читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

291836534читать позжечитаю позже