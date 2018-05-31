В Саратове учителей выгнали на мороз грузить снег в мешки

В Саратове, учителям школы № 95 пришлось помочь дворникам и выйти на улицу в мороз для уборки снега. Фото педагогов с лопатами и мешками накануне появились в Сети и вызвало массу неоднозначных комментариев.

«Граждане недоумевают, кому пришло в голову заставить людей выполнять такое нелепое поручение — раскладывать снег по мешкам. А некоторые даже сыронизировали, что весной мешки потребуются вновь. Но уже другие, для воды», — пишет kp.ru.



Депутат Госдумы Николай Панков посоветовал мэру Саратова Михаилу Исаеву разобраться в ситуации вместе с министерством образования и применить к организаторам субботника «административные меры».



«Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — заявил депутат.



После этого инцидент прокомментировали в мэрии Саратова, объявив труд учителей «добровольным субботником» в рабочее время. «Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как из-за проблем с уборкой снега в Саратове пострадал подросток — на ребенка обрушилась кровля подземного перехода. Школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Причиной обрушения стало большое скопление снега на кровле.

«Ридус» также писал о том, что жители Саратова устроили в соцсетях конкурс фотографий самых невероятных сосулек.

