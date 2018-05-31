В России заработала система быстрых платежей
- 28 января 2019, 06:07
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина объявила о запуске в России системы быстрых платежей.
«До 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов, а с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе», — сообщает «Интерфакс».
Раньше всех, уже с 28 января, систему быстрых платежей начнут тестировать Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». Еще десятки банков ведут переговоры о присоединении к системе.
Система быстрых платежей позволяет клиентам разных банков переводить друг другу средства, зная только номер телефона, без необходимости указывать номера счетов и реквизиты получателя. В будущем эта система позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода.
Ранее «Ридус» рассказывал о начале работы в России системы Huawei Pay, позволяющий совершать бесконтактные платежи со смартфона. Принцип ее работы идентичен Google Pay, но поскольку сервисы Google запрещены в Китае, местные корпорации вынуждены разрабатывать аналоги.
Войти через социальные сети: