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В России заработала система быстрых платежей

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина объявила о запуске в России системы быстрых платежей.

«До 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов, а с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе», — сообщает «Интерфакс».

Раньше всех, уже с 28 января, систему быстрых платежей начнут тестировать Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». Еще десятки банков ведут переговоры о присоединении к системе.

Система быстрых платежей позволяет клиентам разных банков переводить друг другу средства, зная только номер телефона, без необходимости указывать номера счетов и реквизиты получателя. В будущем эта система позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода.

Ранее «Ридус» рассказывал о начале работы в России системы Huawei Pay, позволяющий совершать бесконтактные платежи со смартфона. Принцип ее работы идентичен Google Pay, но поскольку сервисы Google запрещены в Китае, местные корпорации вынуждены разрабатывать аналоги.

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