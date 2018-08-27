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Три здания обрушились при взрыве газа в Гааге

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Фасады трех домов были разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов, сообщает немецкий новостной портал RTL News.

Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

Как минимум девять человек пострадали в результате инцидента, сообщает газета «Известия».

Предварительной причиной взрыва, по словам представителя пожарной службы, является утечка газа.

Россияне при взрыве не пострадали, сообщает на своей странице в Twitter посольство РФ в Нидерландах.

В дипведомстве отметили, что его сотрудники следят за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что в субботу, 26 января, десятки человек пострадали при взрыве газового котла в кафе в Саратовской области.

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