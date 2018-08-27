В Париже состоялась акция движения «красных платков»

В Париже прошел «республиканский марш», организованный движением «красных платков», сообщает РИА Новости.

Несмотря на дождливую, промозглую погоду, более 10 тысяч участников акции собрались в центре французской столицы на площади Нации.

Движение выступает за восстановление правопорядка и против насилия на акциях «желтых жилетов». Пришедшие на марш скандировали: «Нет — насилию», «Уважение — нашим институтам».

Время от времени они пели «Марсельезу», у многих собравшихся были красные платки, шарфы, шапки, рюкзаки, куртки, зонты.

Большинство участников акции — люди среднего и пожилого возраста. В толпе были видны флаги Франции и Евросоюза, отмечает корреспондент агентства.



Представитель «красных платков» Филипп Лхост заявил в интервью радиостанции Franceinfo, что вот уже два месяца движение «желтых жилетов» используется экстремистскими группами.

Необходимо, чтобы умеренные «желтые жилеты», которые в значительной степени являются пацифистами, понимали, что эти демонстрации, каждые выходные, оказывают влияние на всех французов и на экономику, — отметил активист.

В официальном сообществе «красных платков» в Facebook, которое в настоящее время насчитывает около 55 тысяч участников, отмечается, что движение понимает недовольство «желтых жилетов», но в то же время не поддерживает превращение общественного протеста в политический инструмент.

В субботу, 26 января, во Франции началась очередная, одиннадцатая по счету акция «желтых жилетов», которая, как и раньше, сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией.

В манифестациях приняли участие около 22 тысяч жителей страны, из них 2,5 тысячи собрались в Париже, отмечает газета «Известия».

По данным правоохранительных органов, в Париже были задержаны более 60 человек, восемь получили ранения.

Массовые протесты во Франции начались 17 ноября прошлого года. Протестующие требуют от правительства понижения цен на топливо, снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Акции «желтых жилетов» сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.