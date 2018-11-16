13 гостей на свадьбе погибли под рухнувшей стеной отеля

На юге Перу в регионе Апуримак 13 человек погибли под рухнувшей стеной отеля, сообщает Национальный институт гражданской обороны (INDECI).

Кроме того, 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

«К обрушению стены во время свадебной церемонии в отеле Alhambra привели сильные дожди», — говорится в сообщении института в Twitter.

Пожарная служба и полиция Перу продолжают поиск возможных пострадавших.