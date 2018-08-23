Эксперты рассказали о планах НАТО в Керченском проливе

В американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor убеждены, что военно-морские силы НАТО будут ограничиваться символическим присутствием в Черном море, несмотря на заявление альянса о поддержке Украины в вопросах судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Эксперты компании считают, что обострение обстановки в этом регионе несет тактическую угрозу для НАТО, поэтому военные корабли альянса вряд ли решатся войти в Азовское море через Керченский пролив, напрямую бросив вызов российским ограничениям свободы судоходства.

Разрешение сложившейся ситуации во многом зависит именно от российского руководства, отмечается на сайте компании.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов прокомментировал вероятный проход военных кораблей НАТО в воды Азовского моря.

«Военные суда иностранных государств по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины», — приводит слова Мурадова URA.RU.



Политик отметил, что без согласования с российской стороной это просто исключено, а Россия «такого согласия не даст».