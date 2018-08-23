найти ×
   
  • USD -0.08
    65.92
  • EUR -0.40
    74.63
СохранитьСохранено0
×

-405954

Эксперты рассказали о планах НАТО в Керченском проливе

Small default

© most.life

В американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor убеждены, что военно-морские силы НАТО будут ограничиваться символическим присутствием в Черном море, несмотря на заявление альянса о поддержке Украины в вопросах судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Эксперты компании считают, что обострение обстановки в этом регионе несет тактическую угрозу для НАТО, поэтому военные корабли альянса вряд ли решатся войти в Азовское море через Керченский пролив, напрямую бросив вызов российским ограничениям свободы судоходства.

Разрешение сложившейся ситуации во многом зависит именно от российского руководства, отмечается на сайте компании.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов прокомментировал вероятный проход военных кораблей НАТО в воды Азовского моря.

«Военные суда иностранных государств по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины», — приводит слова Мурадова URA.RU.

Политик отметил, что без согласования с российской стороной это просто исключено, а Россия «такого согласия не даст».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса
80180422читать позжечитаю позже
Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
9262014читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

3744528читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804630читать позжечитаю позже