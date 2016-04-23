В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги

Отказ от туалетной бумаги будет способствовать улучшению экологической ситуации в мире, пишет немецкое интернет-издание Jetzt.

Большинство людей, смывающих ежегодно в унитаз тонны бумаги, не задумываются о том, насколько сильно это вредит нашей планете, считает журналист издания.

По ее словам, только в Германии каждая семья в среднем расходует 93 рулона туалетной бумаги в год.

Журналист пишет, что более половины туалетной бумаги производится не из старой бумаги, а из специально срубленных деревьев, отмечает Argumenti.ru.

Автор статьи убеждена, что подобное расточительство ведет к большим проблемам с экологией, поэтому людям следует поберечь лес.

В частности, она надеется, что в недалеком будущем люди откажутся от туалетной бумаги в пользу альтернативных способов гигиены.

Если во многих бедных странах люди в этих целях пользуются кувшинами и плошками с водой, то «избалованным» европейским жителям журналист предлагает использовать биде, отмечает газета «Известия».