В Перми обрушилось перекрытие в жилом доме
- 27 января 2019, 15:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В одноподъездном 14-этажном жилом доме на улице Революции, 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом.
В результате никто не пострадал.
Инцидент произошел около 15.15 по местному времени, сейчас проводится эвакуация жильцов и устанавливается причина произошедшего, сообщает ФАН.
Представители районной администрации решают вопрос о временном размещении эвакуированных жителей дома.
На месте работают все оперативные службы.
Квартиры, несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, угрозы обрушения дома 1993 года постройки нет, однако повреждена труба горячего водоснабжения. В настоящее время она перекрыта.
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