В Перми обрушилось перекрытие в жилом доме

В одноподъездном 14-этажном жилом доме на улице Революции, 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом.

В результате никто не пострадал.

Инцидент произошел около 15.15 по местному времени, сейчас проводится эвакуация жильцов и устанавливается причина произошедшего, сообщает ФАН.

Представители районной администрации решают вопрос о временном размещении эвакуированных жителей дома.

На месте работают все оперативные службы.

Квартиры, несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, угрозы обрушения дома 1993 года постройки нет, однако повреждена труба горячего водоснабжения. В настоящее время она перекрыта.