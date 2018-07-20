найти ×
   
  • USD -0.08
    65.92
  • EUR -0.40
    74.63
СохранитьСохранено0
×

-306155

В Перми обрушилось перекрытие в жилом доме

Small f1a6d446e0

ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

В одноподъездном 14-этажном жилом доме на улице Революции, 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом.

В результате никто не пострадал.

Инцидент произошел около 15.15 по местному времени, сейчас проводится эвакуация жильцов и устанавливается причина произошедшего, сообщает ФАН.

Представители районной администрации решают вопрос о временном размещении эвакуированных жителей дома.

На месте работают все оперативные службы.

Квартиры, несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, угрозы обрушения дома 1993 года постройки нет, однако повреждена труба горячего водоснабжения. В настоящее время она перекрыта.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
4021584читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
3136081читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-12233200читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

151029304читать позжечитаю позже