найти ×
   
  • USD -0.08
    65.92
  • EUR -0.40
    74.63
СохранитьСохранено0
×

00181

СМИ: американские военные помогли сбежать из тюрьмы десяткам командиров ИГ*

Small f1a6d446e0

Американские военные провели секретную операцию в афганской провинции Бадгис и помогли совершить побег из тюрьмы десяткам командиров ИГ*, сообщает иранское агентство Tasnim.

По имеющимся у него данным, американцы совершили налет на тюрьму, убили охранников и освободили заключенных.

В итоге сбежали 40 боевиков, являющиеся гражданами разных стран. Главарей ИГ* вывезли на вертолетах, пишет издание.

Заместитель главы областного совета провинции Абдулла Афзали подтвердил журналистам эту информацию.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные боевики террористической организации «Исламское государство"* были эвакуированы из сирийской провинции Дейр-эз-Зор вертолетами международной коалиции во главе с США.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*  Террористическая организация, запрещенная в России

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
22032493читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
18014728читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких

Операцию проводили на свиньях.

9148988читать позжечитаю позже

Наука и техника
В чем польза кофейного аромата18 июля 2018

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9262014читать позжечитаю позже