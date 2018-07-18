СМИ: американские военные помогли сбежать из тюрьмы десяткам командиров ИГ*
- 27 января 2019, 14:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американские военные провели секретную операцию в афганской провинции Бадгис и помогли совершить побег из тюрьмы десяткам командиров ИГ*, сообщает иранское агентство Tasnim.
По имеющимся у него данным, американцы совершили налет на тюрьму, убили охранников и освободили заключенных.
В итоге сбежали 40 боевиков, являющиеся гражданами разных стран. Главарей ИГ* вывезли на вертолетах, пишет издание.
Заместитель главы областного совета провинции Абдулла Афзали подтвердил журналистам эту информацию.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные боевики террористической организации «Исламское государство"* были эвакуированы из сирийской провинции Дейр-эз-Зор вертолетами международной коалиции во главе с США.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
* Террористическая организация, запрещенная в России
Войти через социальные сети: