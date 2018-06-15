Посетитель московского магазина украл кольцо за 2,6 млн рублей
- 27 января 2019, 11:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Притворившийся покупателем мужчина похитил из магазина на Волгоградском проспекте кольцо стоимостью 2,6 миллионов рублей, сообщили в столичном ГУ МВД.
Злоумышленник попросил продавца передать ему женское кольцо из белого золота с бриллиантом, чтобы рассмотреть поближе. Получив драгоценное украшение, грабитель тут же скрылся, приводит ФАН сообщение ведомства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что из ювелирного магазина, расположенного в торговом центре на юге Москвы, неизвестный украл 24 золотых обручальных кольца.
Кроме того, в Белгороде ограбили ювелирный салон в стиле голливудских боевиков.
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