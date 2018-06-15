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Посетитель московского магазина украл кольцо за 2,6 млн рублей

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© visualhunt.com

Притворившийся покупателем мужчина похитил из магазина на Волгоградском проспекте кольцо стоимостью 2,6 миллионов рублей, сообщили в столичном ГУ МВД.

Злоумышленник попросил продавца передать ему женское кольцо из белого золота с бриллиантом, чтобы рассмотреть поближе. Получив драгоценное украшение, грабитель тут же скрылся, приводит ФАН сообщение ведомства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из ювелирного магазина, расположенного в торговом центре на юге Москвы, неизвестный украл 24 золотых обручальных кольца.

Кроме того, в Белгороде ограбили ювелирный салон в стиле голливудских боевиков.

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Комментарии (1)

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    Konstantin Zubсегодня, 11:46

    Эти деньги успешно освоят при проведении торжественных парадов и собраний в честь блокадников, а им подарят по гвоздичке.

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