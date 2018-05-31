Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганской области

В результате пожара, вспыхнувшего 27 января в 5:17 в частном доме в деревне Раздольное Курганской области, погибли трое детей.

Их матери удалось спастись.

«После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей 2010, 2012, 2013 годов рождения», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Отмечается также, что мать смогла самостоятельно покинуть дом. В настоящее время она находится в районной больнице.

По данным ведомства, возгорание могло произойти из-за нарушения правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования. При этом уточняется, что для отопления дома использовался электрический ТЭН.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.