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Сбивший пятилетнего ребенка водитель снегохода скрылся с места ДТП

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© Александр Колбасов/ТАСС

В Ивановской области 48-летний водитель незарегистрированного снегохода сбил пятилетнего ребенка. Инцидент произошел во время проведения спортивных соревнований «Фурмановская лыжня» недалеко от совхоза Земляничный, передает ТАСС.

В результате инцидента ребенок получил тяжелую травму головы. В настоящий момент он находится в больнице.

Совершивший наезд водитель попытался покинуть место происшествия, однако вскоре его задержали.

ДТП произошло сегодня днем во время соревнований „Фурмановская лыжня“, куда на снегоходе из Иваново приехал 48-летний мужчина. Он поднимался в горку, в этот момент ему навстречу скатился пятилетний мальчик и попал под снегоход. Мужчина попытался скрыться, но был задержан, — рассказала пресс-секретарь управления ГИБДД по Ивановской области Ирина Лебедева.

Собеседница агентства также уточнила, что задержанный водитель в минувшем году пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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