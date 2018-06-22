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Неизвестный водитель спас троих детей из горящего здания в Екатеринбурге

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© vk.com

В Екатеринбурге неизвестный водитель спас из горящего частного дома троих находившихся в опасности детей. Инцидент произошел в субботу вечером на юге уральского города, передает ТАСС.

На момент возникновения пожара в доме находились трое детей. Проезжавший мимо водитель вытащил их из горящего дома, передал соседям и уехал. Благодаря этому неизвестному герою все дети живы, никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Представители ведомства пообещали приложить все усилия для того, чтобы найти и наградить пожелавшего остаться неизвестным героя.

Тем временем, спасатели продолжают бороться с огнем, охватившим уже около 100 квадратных метров жилой площади частного дома. На данный момент в тушении пожара принимают участие 26 специалистов, а также 7 единиц спасательной техники.

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