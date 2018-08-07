В Тамбове задержали вице-мэра города

Тамбовские полицейские задержали первого заместителя главы администрации города Дмитрия Алехина. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра Тамбова Сергея Чеботарева.

Действительно, Дмитрий Алехин был задержан сотрудниками полиции. В чем именно его подозревают, мне не известно. Обвинение ему пока не предъявлено, — прокомментировал ситуацию градоначальник.

Как заявили в пресс-службе мэрии, задержанный чиновник с пятницы, 25 января, находится в отпуске.

Представители региональных управлений МВД и Следственного комитета пока не комментируют ситуацию, передает агентство.

Согласно информации из открытых источников, задержанный Алехин занимал должность заместителя главы тамбовской администрации с 2010 года.