Минкульт Украины распорядился переименовать УПЦ

Министерство культуры Украины выпустило предписание об изменении названий пяти функционирующих в стране религиозных организаций. Указание ведомства должно быть исполнено в трехмесячный срок, говорится в сообщении местного издания «Парламентский курьер».

В списке на переименование оказались Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), Русская истинно-православная церковь, Русская старообрядческая церковь, Русская древлеправославная церковь, а также Русская православная старообрядческая церковь.

Как говорится в документе, изменения требуется внести в уставы указанных организаций, а также зарегистрировать на государственном уровне.

Принимая решение, в Министерстве культуры руководствовались поправками к закону «О свободе совести и религиозных организаций», принятыми 20 декабря прошлого года.

Согласно тексту поправок, религиозные организации аффилированные с церквями «с центром в государстве-агрессоре», обязаны отражать в своем названии принадлежность к таким организациям.

Нововведения не были одобрены экспертной комиссией Верховной рады, отмечает ТАСС. По мнению специалистов, выдвигаемые на государственном уровне требования о переименовании УПЦ противоречат действующей Конституции страны.

15 декабря прошлого года в Киеве состоялся «объединительный собор», на котором было названо имя предстоятеля новой церкви, получившей название Православная церковь Украины (ПЦУ). Им стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

В РПЦ отказались признавать итоги собора, назвав его нелегитимным.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос — документ об автокефалии (независимости) для новой Православной церкви Украины.